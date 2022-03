Parliament Budget Session Live Updates: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन

11:27 AM (33 मिनट पहले)

One State One Sport पर विचार किया जा रहा है- खेल राज्य मंत्री

Posted by :- Parul Chandra

लोकसभा में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने one state one sport पर काम करने की सलाह दी और पूछा कि क्या सरकार इसपर काम कर रही है. उनके सवाल पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कहा कि one state one sport पर खेलमंत्री हर राज्य के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं. और इसपर सलाह भी ली गई है. जिसपर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा.