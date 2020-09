Monsoon session: लोकसभा में उठा विकास दुबे एनकाउंटर का मामला, BSP सांसद बोले- पुलिस जल्लाद ना बने

गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला सोमवार को लोकसभा में उठा. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद रितेश पांडे ने शून्य काल में इस मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे जैसे अपराधी को देश की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए ही सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि देश में कानून के शासन पर लोगों का विश्वास कमजोर ना हो. बसपा सांसद ने कहा कि पुलिस जज, ज्यूरी और जल्लाद का रोल अदा करना बंद करे.

रितेश पांडे ने पुलिस एनकाउंटर में अपराधियों के मारे जाने की घटना पर बोलते हुए इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर के रूप में न्यायिक हिरासत में हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई हैं. ये हत्याएं सभ्य समाज के लिए खतरा हैं और इन हत्याओं से लोगों में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है.

रितेश पांडे ने कहा कि इनसे हिंसा और अपराधों के वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं. जो पकड़े जाते हैं वो खासतौर से दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं. इसमें ठेले वाले और कमजोर समाज के लोग भी शामिल हैं.

