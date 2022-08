'नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट हमेशा बना रहा...', PM मोदी ने दी उपराष्ट्रपति को विदाई

राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू (M.Venkaiah Naidu) का कार्यकाल पूरा हो गया है. उन्हें फेयरवेल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाई भाषण दिया. उन्होंने कहा कि ये सदन के लिए बहुत ही भावुक पल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में हमें और हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक मिलता रहेगा.

यह नए युग का प्रतीक है

आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तो देश का नेतृत्व भी नए युग के हाथों में है. इस बार हम ऐसा 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सभी वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं. और सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं. इसका अपना एक सांकेतिक महत्व है. यह नए युग का प्रतीक भी है.

नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट हमेशा बना रहा

उन्होंने कहा कि एम वैंकैया नायडू ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया. सदन में भी युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और प्रोतसाहन दिया. लगातार युवाओं से संवाद के लिए युनिवर्सिटीज़ और इंस्टिटूशन्स हमेशा जाते रहे हैं. नई पीढ़ी के साथ इनका कनेक्ट हमेशा बना रहा है. इन सभी संस्थानों में इनकी लोकप्रियता काफी रही है. उपराष्ट्रपति के रूप में सदन के बाहर जो आपने भाषण दिए, उनमें से 25 प्रतिशत युवाओं के बीच रहे हैं.

समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सखता है

व्यक्तिगत रूप से ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इन्हें बड़े निकट से अलग-अलग भूमिकाओं में देखा है. आपके साथ कंधे-से कंधा मिलाकर काम करने का मौका भी मुझे मिला है. उन्होंने कहा कि मैंने आपको अलग-अलग जिम्मेदारियों में बड़ी लगन से काम करते देखा है. आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना है, हर काम में आपने नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है. आपका जज्बा और लगन हम सब लोगों ने देखी है. मैं देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं.

One liners के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती

Listening, Learning, Leading, जैसी आपकी लिखी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं. आपके अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे. आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इनमें आपकी शब्द प्रतिभा दिखती है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं. आपके वन लाइनर्स, विट लाइनर्स और विन लाइनर्स भी होते हैं, यानी उसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं होती.

Your one-liners are wit-liners. They are win-liners too. It means nothing more needs to be said after those lines. Your every word is heard, preferred and revered and never countered: PM Narendra Modi, in Rajya Sabha, to outgoing Rajya Sabha Chairman and Vice President pic.twitter.com/kWK7dgwXjY