कांग्रेस नेता का बेतुका बयान- स्वाभिमानी महिला रेप होने पर मरना पसंद करेगी

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने रेप सर्वाइवर को लेकर विवादित बयान दिया है. सोलर स्कैम और धमकाने की राजनीति के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने विवादित बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी महिला का रेप होता है तो वह मर जाएगी या फिर ऐसा दोबारा होने नहीं देगी.

कांग्रेस समर्थित यूडीएफ के एक प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''पिनराई विजयन धमकाने वाली राजनीति कर रहे हैं, उनका यह पैंतरा यहां नहीं चलेगा. लोगों को समझ आ रहा है कि जब वह डूबने लगे हैं तो खुद को बचाने के लिए एक वैश्या का इस्तेमाल कर रहे हैं''.

A female entrepreneur complains that she was repeatedly raped by ministers of last UDF Gov. Today @INCKerala president @MullappallyR calls her a prostitute & said that honorful women would've die, had they been raped, even once. Another reason why these monsters must be defeated. pic.twitter.com/bgmn6MLnh3