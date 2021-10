कांग्रेस की कलह में जावेद अख्तर की एंट्री, सिब्बल के घर प्रदर्शन पर राहुल गांधी से पूछे दो टूक सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के घर पर हमले को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने भी सवाल उठाए हैं. जावेद अख्तर ने कहा, कपिल सिब्बल के घर पर हमला करने वाले वही लोग हैं, जो लोकतंत्र को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हैं. साथ ही जावेद अख्तर ने राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा.

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल के घर पर उन्हीं लोगों ने हमला किया जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हैं. उन्होंने पूछा, क्या इन गुंडों की राहुल गांधी को कड़े शब्दों में आलोचना नहीं करनी चाहिए?

Those who attacked Kapil Sibal’s house for expressing an opinion about the working process of the Congress party are the same who criticise Modi govt for curbing the freedom of expression.Shouldn’t Rahul Gandhi condemn these hooligans in the strongest words?