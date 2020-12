RLP ने छोड़ा बीजेपी का साथ, बोलीं हरसिमरत कौर- बधाई हो बेनीवाल

किसानों के मुद्दे पर पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुकी अकाली दल ने RLP के कदम की तारीफ की है. RLP नेता हनुमान बेनीवाल द्वारा एनडीए से अलग होने के फैसले पर हरसिमरत कौर ने बधाई दी है.

हरसिमरत ने ट्वीट में लिखा, ''अकाली दल के नक्शेकदम पर आगे बढ़ते हुए किसानों के हक में एनडीए छोड़ने के लिए मैं हनुमान बेनीवाल जी को बधाई देती हूं. आरएलपी ने कड़ा संदेश दिया है कि जो पार्टी किसानों के साथ है और अन्नदाता का सम्मान करती है वो सबकुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है.''

I congratulate @hanumanbeniwal ji of RLP for following in the footsteps of @Akali_Dal_ by quitting #NDA to stand in solidarity with farmers. RLP has sent a strong msg that those parties who are pro-farmers & respect 'annadata' are ready to sacrifice everything for our peasantry.