हरसिमरत कौर ने दी केंद्र को नसीहत, कहा- कांग्रेस की गलती ना दोहराए सरकार

कृषि कानूनों के मुद्दे पर NDA से अलग होने वाली शिरोमणि अकाली दल मोदी सरकार पर हमलावर रही है. पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही एक अपील भी की है. उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुओं और सिखों को बांटने की साजिश हो रही. मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि वो फूट डालो और शासन करो कि कांग्रेस की गलती को ना दोहराए.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाबी खासतौर से अकाली दल ने इसके लिए सर्वोच्च बलिदान किया है. हम हिंदुओं/सिखों और किसानों/व्यापारियों को विभाजित करने की साजिश से चिंतित हैं. यह राष्ट्र-विरोधी साजिश है और इसे हराने के लिए शिरोमणि अकाली संघर्ष करेगा.

आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं. वो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थीं. उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था. इतना ही नहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल के NDA से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेले लड़ने की बात कही थी.

I urge GOI not to repeat Cong blunder of divide & rule. Nothing shud be done to disturb peace & communal harmony for which Punjabis have made supreme sacrifices.We are worried abt the conspiracy to divide Hindus/Sikhs & farmers/traders. @Akali_Dal_ will fight to defeat this plot.