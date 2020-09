पीएम मोदी के 7 साल पुराने ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी, कहा- 'जी, प्रधानमंत्री जी'

कृषि बिल पर सियासी बवाल जारी है. इस मसले पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ नहीं रही है. अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है. सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के एक पुराने ट्वीट पर तंज कसा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2013 को एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मनमोहन सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, 'अखबारों में विज्ञापन देने के बजाए, दिल्ली में सरकार से किसानों को फसल बीमा का भुगतान करने को कहें.'

दरअसल, सदन से सड़क तक कृषि बिल के विरोध के बाद अब सरकार विज्ञापन के जरिए डैमेज कंट्रोल कर रही है. मंगलवार को कृषि बिल को लेकर कई अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिला. इस विज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार की ओर से कृषि बिल से जुड़े 'झूठ' और 'सच' के बारे में जानकारी दी गई है.

Dear farmers, beware of lies being spread by the opposition parties related to farm bills.



Indian farmers of 21st centaury will cultivate and sell their produce freely without any restrictions.#MSPhaiAurRahega #JaiKisan pic.twitter.com/o0sQKnnl0j