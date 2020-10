राहुल गांधी का बड़ा ऐलान- जिस दिन सत्ता में आए, कूड़ेदान में फेंक देंगे तीनों कृषि कानून

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है, पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी.

राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी.

किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने कहा कि वे पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस एक इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अंडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी.

राहुल ने कहा कि यदि किसान इन नए कानूनों से खुश हैं तो देश भर में किसान प्रदर्शन प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं. राहुल ने कहा कि कोरोना काल में इन तीन कानूनों को लागू करने की क्या जल्दबाजी थी.

...तो किसानों को अंबानी और अडानी से बात करनी पड़ेगी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे ये मानते हैं कि किसानों की उपज खरीदने के लिए बने मौजूदा सिस्टम में खामी है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नष्ट हो गया तो किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अडानी से बात करनी पड़ेगी और इस बातचीत में किसान मारा जाएगा.

ये मोदी नहीं अंबानी अडानी की सरकार है

राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन ये गलत है ये अंबानी और अडानी की सरकार है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं, जीवन देते हैं. इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है. राहुल ने कहा कि मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये मोदी जी को समर्थन देते हैं.

#WATCH: Punjab: CM Captain Amarinder Singh, Congress leader Rahul Gandhi, party's state chief Sunil Jakhar take part in tractor yatra from Badhni Kalan to Jattpura as part of party's 'Kheti Bachao Yatra'. pic.twitter.com/TpXTpxcGCx