सीएम अमरिंदर सिंह ने मानी सिद्धू की मांग, जन शिकायत सुनने के लिए लगाई मंत्रियों की ड्यूटी

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहाली स्थित मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. नवजोत सिंह सिद्धू की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मंत्रियों को सप्ताह में एक दिन कांग्रेस भवन में बैठने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने सरकार को पार्टी में बेहतर तालमेल बनाने के लिए 10 सदस्यों वाली एक तालमेल कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी है.

मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "पंजाब कांग्रेस भवन में मंत्रियों के रोस्टर के प्रस्ताव पर अत्यधिक सकारात्मक समन्वय बैठक हुई."

Highly positive Co-ordination meeting on proposal for roaster of Ministers to sit at Punjab Congress Bhawan !! pic.twitter.com/uPuUPEMQE9