अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप, कहा- ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही कहा कि विपक्ष का यह रवैया बेहद "दुर्भाग्यपूर्ण" है. साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बार-बार राष्ट्रपति का अपमान करता है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनकी प्रतिक्रिया निंदनीय है; उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

बजट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब उन्होंने (विपक्ष) देखा कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ है, यह पारदर्शी और समावेशी है, तो वे अवाक रह गए. इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के रवैये की निंदा की और इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय का अपमान बताया.

Oppn insults President again & again. Their attitude is unfortunate. Their reaction on President's Address is condemnable, they should apologise. When they saw Budget has something for all sections, that it is transparent&inclusive, they became speechless: Union Min Anurag Thakur