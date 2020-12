यमन में हौदी ने 10 महीने बाद छोड़े 14 भारतीय, दुबई से स्वदेश के लिए रवाना

यमन में 10 महीने से बंधक बनाकर रखे गए 14 भारतीयों को हौदी प्रशासन ने छोड़ दिया है. अदन की खाड़ी में जहाज डूबने के बाद यमन में 14 भारतीय फंस गए थे और अब छोड़े जाने के बाद शनिवार को दुबई से भारत आने के लिए रवाना हो गए.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि जिबूती स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 14 फरवरी, 2020 को यमन में स्थानीय हौदी अधिकारियों द्वारा 14 भारतीय को हिरासत में ले लिया गया था. ये सभी समुद्री जहाज के कर्मचारी थे.

बयान में कहा गया कि लगातार और श्रमसाध्य प्रयासों के बाद, जिबूती स्थित भारतीय दूतावास 28 नवंबर को इसके सना ऑफिस के माध्यम से उन्हें रिहा करा पाने में सक्षम हुआ.

The 14 Indian nationals who were under long detention in Sana'a have been released today. The Embassy had been in constant contact with them. Our local Embassy offiicial in Sana'a is making arrangements for their safe return to India. pic.twitter.com/C082x6EBNi