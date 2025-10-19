scorecardresearch
 

सोते समय गलत तरीके से छूने लगा यात्री, चेन्नई से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में 38 वर्षीय महिला से छेड़छाड़

चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक फ्लाइट में महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है. फ्लाइट के अंदर महिला को गलत तरीके से छूने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़. (Photo: Representational )
चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक फ्लाइट में 38 वर्षीय महिला आईटी पेशेवर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को हुई, जब चेन्नई में काम करने वाला 45 वर्षीय व्यक्ति हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहा था और वह नशे में था.

महिला अपने पति के बगल में बैठी थी. जबकि आरोपी यात्री उड़ान में उनके बगल में बैठा था. पुलिस ने बताया कि दंपति सो गए थे और जब उड़ान यहां हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, तो उन्होंने पाया कि कोई उन्हें अनुचित तरीके से छू रहा है. जिसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ देखा और शोर मचाया.

यह भी पढ़ें: पंजाब: दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी करार, हिरासत में लिए गए

जांच में जुटी पुलिस

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उड़ान के उतरने के बाद महिला ने आरजीआईए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. 

यह भी पढ़ें: 'फ्लाइंग किस' पर बवाल... युवती ने छेड़खानी करने पर लड़के को पीटा, जवाब में आरोपी की फैमिली ने पीड़ित पक्ष को घर में घुसकर मारा, 15 पर FIR

पुलिस ने बताया कि बाद में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने दावा किया कि उसने गलती से उसे छू लिया था. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है. 

