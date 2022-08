VIRAL: पुलिस की 'पीठ पर जूता', महिला IPS ने शेयर की फोटो

IPS Officer अंकिता शर्मा ने ट्विटर पर एक पुलिसकर्मी की तस्वीर शेयर की. तस्वीर में पुलिसकर्मी की वर्दी पर जूते का निशान दिख रहा है. यह तस्वीर वायरल हो गई और इस पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है.

किसी ने कहा कि पुलिसकर्मी को जूता मारने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, तो किसी ने आईपीएस से पूरा मामला समझाने की मांग की.

दरअसल, आईपीएस अंकिता शर्मा ने जो तस्वीर शेयर की है उसे देखने पर कुछ यूजर्स को लगा कि किसी ने पुलिसकर्मी से अभद्रता की है. पुलिसकर्मी की वर्दी में पीछे की तरफ जूते का एक निशान दिख रहा है.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुलिसवाला सड़क पर खड़ा है. पीछे की तरफ उसकी वर्दी में कीचड़ से सने जूते का निशान है. फिर भी वह मुस्तैदी से अपने काम में लगा दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की चर्चा हो रही है.

वर्दी पर जूते का निशान देख क्या बोले यूजर्स?

आईपीएस द्वारा शेयर की गई पुलिसकर्मी की तस्वीर पर तमाम यूजर्स ने रिएक्ट किया है. रोहित निगम नाम के एक यूजर ने लिखा- पुलिस हमारी रक्षक है और जो रक्षक पर हाथ उठाता है वह नीच है.

वहीं, अमन लिखते हैं- खाकी सब बर्दाश्त करती है. अनूप राय ने कहा- तस्वीर देखकर दुख हुआ. अमित सिंह कहते हैं- ये असहनीय है. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

This is unacceptable. Our forces are our pride. Culprits must be dealt with ruthlessly and harshly.

जबकि, अनिल कुमार नाम के यूजर लिखते हैं- हमें एक तस्वीर के आधार पर कुछ भी जज नहीं करना चाहिए. हमें नहीं पता कि आखिर में मामला क्या है? वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा- आईपीएस मैडम को मामले से अवगत कराना चाहिए.

I believe that.... every armed forces get respect what they deserve..except the police forces ....whom we have to respect equally like other forces..they also protects us by living among us ....so we have to respect them