Indian Railways: यात्रियों के लिए खुशखबरी, पंजाब रूट पर ट्रेन सेवा शुरू

पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण रद्द हुई ट्रेनों की सेवा को अब रेलवे ने बहाल कर दिया है. पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) ने 11 आउट-स्टेशन ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू कर दिया है. पश्चिम रेलवे के अनुसार, 4 रद्द ट्रेनें और 7 अल्प-दूरी पर रोकी जाने वाली ट्रेनें सोमवार से बहाल हो गई हैं.

बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान 24 सितंबर से रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं. रेलवे ने शनिवार को कहा था कि पंजाब में मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि किसानों ने सेवाओं की अनुमति देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने कहा है कि रेल पटरियां अब खाली हो चुकी हैं.

Punjab: Passenger and freight trains services have resumed on Punjab route from today; visuals from Ludhiana Railway Station.



The route by blocked by farmers who are protesting against the Centre’s farm laws. pic.twitter.com/noioVQcG78