Indian Railway: पश्चिम रेलवे इस रूट पर चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग शुरू

Indian Railway Special Train: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रा करने वाली की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में यात्रियों को तकलीफ ना हो इसके लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इसी कड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे (Western Railway) द्वारा उधना एवं बनारस के बीच विशेष किराये पर समर स्पेशल ट्रेनें (Summer Special Trains) चलाने का निर्णय लिया गया है.

>09013/09014 उधना-बनारस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 09013 उधना-बनारस स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को उधना से सुबह 7:25 पर प्रस्थान कर अगले दिन 10:50 पर बनारस पहुंचेगी. यह ट्रेन 26 अप्रैल और 3 मई 2022 को चलेगी. ट्रेन में सफर के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है.

For the convenience of passengers, WR has decided to run a Superfast Summer Special train on Special Fare between Udhna & Banaras.



Booking of Train Nos. 09013 is open from 23rd April, 2022 at PRS counters & IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/JMqqDN09zh