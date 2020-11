मालदा: प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाके के चलते 5 की मौत, गवर्नर के आरोप पर राज्य सरकार ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल के मालदा के सुजापुर प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए धमाके के चलते अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि पांच लोग घायल हैं. इस घटना को लेकर सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आरोप पर पर सूबे के गृह विभाग ने जवाब दिया है. राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि यह धमाका फैक्ट्री में बम बनाने के चलते हुआ है. उन्होंने बंगाल सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

इस आरोप पर बंगाल के गृह विभाग का कहना है कि यह धमाका तकीनीकी खराबी के चलते हुआ है. अवैध बम बनाने जैसी बात में कोई तथ्य नहीं है. डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बंगाल सरकार की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि पीड़ितों की मदद की जा रही है और एहतियात के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

घटना के बाद बंगाल सरकार में मंत्री फिरहद हकीम मौके पर पहुंचे. बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों के परिजनों को पचास हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है.

Anguished at deaths in reported blast that ripped establishment apart at Sujapur area of Malda district.



According to SP five killed & five injured.



Time @MamataOfficial to proactively contain illegal bomb making and ensure professional non partisan investigations @WBPolice