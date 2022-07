गुजरात समेत इन राज्यों में बारिश की तीव्रता में आएगी कमी, मौसम विभाग ने दी जानकारी

Rainfall Alert: देश के कई हिस्से इन दिनों भारी बारिश से त्रस्त कई जगहों से भूस्खलन की भी खबरें सामने आने लगी हैं. महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना में बारिश ने कहर जारी कर रखा है. महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरि, कोल्हापुर, रायगढ़, अमरावति, सतारा, सिंधुदुर्ग और ठाणे में बारिश भारी कहर मचा रखा है.

गुजरात में भी बारिश से हाहाकार

बता दें कि गुजरात के कई इलाकों में बारिश की वजह बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. स्थिति को देखते हुए कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं. गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट जारी किया गया है. नदियां उफान पर हैं. ओजत, साबली, हिरण सभी बांध अपनी कैपेसिटी से 90 से 100 प्रतिशत फुल हो गए हैं. निचले इलाकों में पड़ने वाले 20 गांवों को अलर्ट किया गया है और लोगों को घर के बाहर न निकलने की हदायत दी गई है.

बारिश की तीव्रता में आएगी कमी

मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया कि कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में 15 जुलाई को बारिश में कमी आएगी. इसके अलावा 17 जुलाई सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश में बारिश की तीव्रता कम होगी.

