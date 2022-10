Weather Today: केरल समेत इन राज्यों में आज भी झमाझम बारिश, जानें उत्तर भारत के मौसम का हाल

Weather Update Today: उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है. हालांकि, इस बीच तमाम शहरों के तापमान के गिरावट नजर आने लगी है. रातें ठंडी होने लगी हैं. राष्ट्रीय राजधानी के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज, 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 दर्ज किया जा सकता है. वहीं, लखनऊ में मिनिमम टेंपरेचर 18 डिग्री और मैक्सिमम टेंपरेचर 31 डिग्री रहने की संभावना है.

तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस वजह से होगी बारिश

तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर औसत समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किमी ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके चलते 29 अक्टूबर से 01 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी होगी बारिश

वहीं, 31 अक्टूबर और 01 नवंबर को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग-अलग स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

