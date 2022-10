Weather Updates: उत्तर भारत में मौसम साफ, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में आज भी बारिश, जानें IMD अपडेट्स

Weather Update Today: दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों से आसमान साफ और मौसम शुष्क है. वहीं, हिमाचल, उत्तराखंड और आस-पास के राज्यों में गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है. हालांकि, इस बीच दक्षिण-पश्चिम के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है. देश की राजधानी दिल्ली में 15 अक्टूबर से पहले तक अच्छी बारिश देखने को मिली लेकिन अब धूप खिल रही है.

IMD के मुताबिक, आज, 18 अक्टूबर की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा. हालांकि. दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है. दिल्ली के अधिकतक स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज (मंगलवार) न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जाएगा. वहीं, लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा. गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, गाजियाबाद में भी आज आसमान साफ रहेगा.

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश

मॉनसून की विदाई के बाद पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं. सड़कों पर पानी ही बारिश है. पुणे में भारी बारिश के बीच सड़कों के किनारे लगे पेड़ उखड़ गए हैं. मौसम विभाग ने आज, 18 अक्टूबर के लिए भी बारिश को लेकर पुणे समेत कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है.

Maharashtra | Heavy rainfall causes waterlogging in several parts of Pune; several trees were uprooted pic.twitter.com/M7wCxJ9avM