दिल्ली में बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का तापमान

देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में कल बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसी के साथ दिल्ली के तापमान में कमी भी दर्ज की जाएगी. वहीं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत भी हो चुकी है. मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और इससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दवाब का क्षेत्र बना हुआ है जिसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश होगी.

दिल्ली में क्या रहेगा तापमान

अगर राजधानी दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज 10 नवंबर को यहां का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा 11 नवंबर से तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और इस पूरे हफ्ते तापमान में कुछ कमी आते रहने की संभावना बनी हुई है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा लखनऊ में सुबह के वक्त कोहरे की चादर रहेगी. गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जाएगा. गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी

पहाड़ी इलाकों में हर दिन बर्फबारी की सिलसिला जारी हो गया है. रोज अलग-अलग राज्यों से बर्फबारी की नई-नई तस्वीरें सामने आ रही हैं. कल (बुधवार) कुल्लू में रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है.

#WATCH | Heavy snowfall hits the high hills of Rohtang and Lahaul Spiti in Kullu (09.11) pic.twitter.com/75BEem39AL