Weather Update: दिल्ली में कोहरे की दस्तक, इन राज्यों में बारिश, जानें मौसम का हाल

Weather Update Today: उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है. कई जगहों पर सुबह कोहरा नजर आने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह-सुबह कोहरा रहेगा. इसके साथ ही, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावना नजर आ रही है. साथ ही कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली में आज सुबह के वक्त कोहरे की चादर भी नजर आई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 5 नवंबर को भी सुबह के वक्त कोहरा रहेगा. उसके बाद दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम का हाल

एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है जो औसत समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक ट्रफ रेखा उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है.

जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम विभाग के ट्वीट के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. 05-07 नंवबर के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है. 06 और 07 नवंबर को उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी, वहीं 05-07 नवंबर को पंजाब में बारिश देखी जा सकती है.

Heavy rainfall spell likely to continue over Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Kerala during next 5 days. pic.twitter.com/T9upPpvdJY