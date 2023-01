IMD Weather Alert: ठंड रिटर्न! दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत में गिरेगा पारा, जान लें मौसम विभाग का अलर्ट

North India Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर भीषण सर्दी लौटने के आसार हैं. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली से लेकर यूपी तक कई राज्यों में कोहरा और ठंड का डबल अटैक होने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, न्यूनतम पारा दो से तीन डिग्री तक जा सकता है.

देश के कई राज्य इन दिनों भीषण ठंड की मार झेल रहे हैं. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में और गिरावट आई है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जल्दी ही घना कोहरा और शीतलहर से प्रचंड ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है.

दिल्ली में कितना रहेगा तापमान?

दिल्ली की बात करें तो तापमान में काफी कमी देखी जा सकती है. दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में भी अब और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में भीषण ठंड का अलर्ट है, जो आगामी एक हफ्ते तक जारी रह सकता है.

Delhi | People light up bonfires to find respite from the prevailing cold wave conditions in the national capital. Visuals from ITO area



As per IMD, Delhi will witness a minimum temperature of 4.7°C today pic.twitter.com/FJA7Thbtnd