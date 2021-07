दिल्ली में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में बारिश की उम्मीद, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Forecast, IMD Latest Updates: पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम से होते हुए एक ट्रफ रेखा जा रही है. जबकि पंजाब के हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 जुलाई यानी गुरुवार से हल्की बारिश होने की संभावना है. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 जुलाई तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (बुधवार) यानी 7 जुलाई को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि इस वीकेंड तक गर्मी से राहत मिलेगी और अधिकतम तापमान में गिरावट आकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है.

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ और हिस्सों में 10 जुलाई के आस-पास आगे बढ़ने की संभावना है. जिससे उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बारिश होने की उम्मीद है. ऐसे में यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गर्मी से राहत महसूस होगी.

मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में 8 जुलाई से बारिश की गतिविधियों की संभावना जताई है. IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम पूर्वी हवाएं 8 जुलाई से पूर्वी भारत पर छाने लगेंगी. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को हल्की से मध्य बारिश होने के आसार हैं.

(ii) Scattered to widespread rainfall very likely over Northwest India from 9th July onwards and isolated heavy rainfall also very likely over Uttarakhand, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh from 9th; over East Rajasthan from 10th July onwards.