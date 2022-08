Weather Today: यूपी से पंजाब तक उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश, हिमाचल में भी बदला मौसम, IMD ने दी ये जानकारी

Weather Update Today: देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली में पिछले तीन दिनों से हल्की और मध्यम बारिश हो रही है. वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान के भी कई जिलें बारिश से बेहाल हैं. उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश में देरी की वजह से खरीफ फसलों की बुवाई लेट हुई है. लेकिन मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबकि, अब अगले 4-5 दिनों तक देश के मैदानी कृषि बेल्ट में झमाझम बारिश हो सकती है.

दिल्ली में इन दिनों बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में आज 01 अगस्त को भी हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं.उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. लखनऊ में आज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 2 अगस्त तक तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है. वहीं, जम्मू कश्मीर में एक अगस्त और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2 अगस्त तक बारिश के आसार हैं. इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और पुड्डूचेरी में भी 4 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है.

Fairly widespread/widespread rainfall activity with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning over Uttarakhand during 31st July- 02nd August; Jammu & Kashmir on 31st July & 01st August; Punjab,Haryana,Himachal Pradesh on 31st July; East Uttar Pradesh on 01st & 02nd August.