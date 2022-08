IMD Rainfall Alert: राजस्थान से उत्तराखंड तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Weather Update, IMD Rainfall Alert: मॉनसून के दूसरे फेज में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड से लेकर त्रिपुरा तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, मौसम विभाग (IMD) की मानें तो आज, 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ और इससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन का क्षेत्र निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा. अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे कम दबाव के क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है.

IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में आज यानी 10 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 10 से 13 अगस्त तक छिटपुट वर्षा जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है.

