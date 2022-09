Rainfall Alert: मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, उत्तराखंड समेत इन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Monsoon Rainfall Prediction: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चल रही है और अगले 4-5 दिनों तक दक्षिण में बनी रहेगी. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 3-4 दिन हल्की से मध्यम जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मॉनसून ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों तक भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, देहरादून समेत पांच जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है. उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी है. बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में जबरदस्त बारिश से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है. कुछ स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़कों पर मलबा आने की सूचना है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अधिकतर क्षेत्रों में आज (रविवार) को भी बारिश का सिलसिला जारी है.

ओडिशा में भारी बारिश की संभावना

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा में 13 सितंबर तक भारी बारिश होने के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से दूर बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी पर एक्टिव सिस्टम की वजह से ओडिशा में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है. IMD ने 13 सितंबर तक ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

Depression over south Odisha near latitude 19.7°N and longitude 84.0°E, about 80 km east-southeast of Bhawanipatna (Odisha).To move west-northwestwards across south Odisha and south Chhattisgarh during next 24 hours and weaken gradually. pic.twitter.com/KtMJvnDtnp