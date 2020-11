Weather Update: उत्तर भारत में ठंड, कश्मीर में शून्य से नीचे पारा, दिल्ली में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान

उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में अब कंपाने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है. देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के राज्यों में तापमान (Temperature) में गिरावट आ रही है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में न्यूनतम पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है. इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश (Rain) का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में नवंबर महीने में सर्दी ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (23 नवंबर 2020) को न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. जो पिछले 17 साल में नवंबर के महीने में सबसे कम तापमान (Minimum Temperature) है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस महीने का सबसे कम तापमान था.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार सफदरजंग वेधशाला ने न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो नवंबर महीने में 2003 में दर्ज किया गया था. उस दौरान 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते के अंत तक 7 डिग्री तक तापमान रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शीत लहर के बीच बुधवार को भारी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है. हिमाचल के लाहौल-स्पीति जिले का केलॉन्ग राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जहां तापमान शून्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है जबकि कुफरी का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तथा डलहौजी का 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा. शिमला में तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस है. राज्य में सबसे अधिक 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमान उना का रहा.

D over SW and adjoining SE BOB moved WNWwards lay centred over the same region at 1130 hrs IST of today.Very likely to intensify into a CS during next 24 hours and cross Tamil Nadu and Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram around 25th November 2020 afternoon as SCS pic.twitter.com/t5PHCauCYj