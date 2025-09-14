वक्फ संशोधन एक्ट मामले में 15 सितंबर को अंतरित आदेश सुनाएगा SC, तीन मुद्दों पर है विवाद

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठे तीन प्रमुख मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा. जिनमें अदालतों द्वारा घोषित 'वक्फ बाय कोर्ट्स, वक्फ-बाय-यूजर या वक्फ बाय डीड' संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति शामिल है.

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की कॉज लिस्ट के अनुसार, कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में निर्धारित अदालतों द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा अंतरिम आदेश

अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले वकीलों और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीन लगातार दिनों तक दलीलें सुनीं. पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थगन की मांग वाले तीन मुद्दों की पहचान की थी.

डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्य ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए.

'इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं...'

केंद्र ने अधिनियम का जोरदार बचाव किया, कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से सेकुलर अवधारणा है और संवैधानिक वैधता की धारणा को देखते हुए इसे रोक नहीं लगाई जा सकती. हालांकि, वक्फ इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है.

याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस कानून को ऐतिहासिक कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्णतः विचलन तथा गैर-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का रास्ता बताया था.

वहीं, 25 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलों के संघ मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए 1,332 पृष्ठों का प्रारंभिक हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिक वैधता वाली कानून पर किसी भी तरह की रोक का विरोध किया.

क्य हैं तीन मुद्दे

विवाद के तीन प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की है. पहला मुद्दा उन संपत्तियों को 'अधिसूचित' करने की शक्ति से संबंधित है, जिन्हें 'अदालतों द्वारा, उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ' घोषित किया गया है.

दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम ही होने चाहिए.

तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर यह जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

बता दें कि केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था. विधेयक को लोकसभा में 288 सदस्यों ने समर्थन से पारित किया गया, जबकि 232 इसके खिलाफ में थे. वहीं, राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 ने विधेयक का विरोध किया था.

