हाथ में थाली, थाली में खाना, मुंह में नहीं पहुंचा निवाला... मंत्री की हो गई गिरफ्तारी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को लेकर दिए गए बयान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके हाथ में खाने की थाली है, उस थाली में खाना भी है, लेकिन जब तक निवाला मुंह तक पहुंचता पुलिस वहां आ गई.

दरअसल, नारायण राणे को जब महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) गिरफ्तार करने पहुंची तो वो उस वक्त वो लंच कर रहे थे. ऐसे में जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी आगे बढ़े तो उनके समर्थक नाराज हो गए. पास खड़े लोगों ने इसका विरोध किया. खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी खाने की प्लेट लेकर खड़े हो गए.

राणे समर्थकों व पुलिस में हुई बहस

हालांकि, आखिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो में राणे के हाथों में गिरफ़्तारी के समय खाने की प्लेट देखी जा सकती है. गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम को राणे समर्थकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा. हालांकि अंत में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई.

#WATCH | Maharashtra: Verbal spat erupts between supporters of Union Minister Narayan Rane and police in Ratnagiri



