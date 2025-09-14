यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना, कई ड्रोन से किया अटैक

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक बार फिर ड्रोन हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है. यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के उत्तर-पश्चिम में स्थित किरीशी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया. यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है.

रविवार को रूसी अधिकारियों ने बताया कि किरीशी क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन के हमले के दौरान तीन ड्रोन को मार गिराया गया. इनमें से एक ड्रोन के मलबे के गिरने से रिफाइनरी में आग लग गई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया. लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोज़देंको ने पुष्टि की कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: रूस से तेल खरीदना बंद करें, NATO को ट्रंप का पत्र... चीन पर भी 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा

रूस की सर्गुतनेफ्टेगैज़ कंपनी के अधीन आने वाली किरीशिनफ्टेऑर्गसिंतेज़ रिफाइनरी देश की शीर्ष दो रिफाइनरियों में शामिल है. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब बड़े वैश्विक ताकतवर देश यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे घातक संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं.

Advertisement

पोलैंड तक पहुंच रहे रूसी ड्रोन

पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने रूस की कई ऑयल रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है. वहीं, रूस के ड्रोन भी पड़ोसी देशों तक पहुंचे हैं और हाल ही में नाटो सदस्य देश पोलैंड में भी रूसी ड्रोन मार गिराए गए.

रूस की रिफाइनरी पर "सफल हमला" किया- यूक्रेन

यूक्रेन के ड्रोन कमांड ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने रिफाइनरी पर "सफल हमला" किया है. यूक्रेन का दावा है कि ये हमले रूस की ऊर्जा आपूर्ति और उसके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Skyfall... रूस ने बना ली दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल! US डिफेंस सिस्टम भी होगा बेबस

रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और उसकी रिफाइनरियों और पाइपलाइनों पर लगातार हो रहे हमले इस संघर्ष को और गहराते हुए दिख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने से न केवल रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.

---- समाप्त ----