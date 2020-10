नौसेना में तीन महिला पायलटों के पहले बैच की एंट्री, समुद्री मिशन के लिए तैयार

समुद्री मिशन के लिए भारतीय नौसेना की तीन महिला पायलटों का पहला बैच तैयार है. भारतीय नौसेना ने डोर्नियर विमान पर मैरीटाइम(समुद्री) टोही (एमआर) मिशन के लिए लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट शिवांगी को तैयार किया है.

रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इन महिला पायलटों को नौसेना की दक्षिणी कमान ने डोर्नियर विमान के जरिए कार्य (मिशन के लिए तैयार) को अंजाम देने का दायित्व सौंपा है. तीनों महिला पायलट 27वें डोर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े छह पायलटों में शामिल थीं, जो गुरुवार को INS गरुड़ पर आयोजित पासिंग आउट समारोह के बाद इस प्रोग्राम में ग्रैजुएट हो गए.

#WATCH: Indian Navy's first batch of women pilots operationalized on Dornier Aircraft by the Southern Naval Command (SNC) at Kochi, Kerala.



The three women pilots were part of the six pilots of the 27th Dornier Operational Flying Training (DOFT) Course. pic.twitter.com/RolCSSieHC