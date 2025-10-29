'ये बुनियादी हक...', मेडिकल इंटर्न्स को वजीफा न मिलने पर SC सख्त, NMC को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल इंटर्न्स को वजीफा जारी नहीं करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अधिनियम की कड़ी निंदा की है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने मौखिक टिप्पणी की है कि डॉक्टर दिन में 18 घंटे से ज्यादा वक्त तक काम कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि वजीफा वह बुनियादी चीज है, जिसके वे हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई 2025 को दिए आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है.

याचिकाकर्ता डॉक्टरों की वकील तन्वी दुबे ने कहा कि डॉक्टरों को अन्यायपूर्ण रूप से वजीफे से वंचित किया गया है. जिन चंद डॉक्टरों को दिया भी जा रहा है, उसमें भारी देरी हो रही है.

वजीफे में भारी देरी और अन्याय...

वकील तन्वी दुबे ने कोर्ट को बताया कि याचिका दायर करने वाले बैच ने भी स्नातक की उपाधि हासिल कर ली है, फिर भी अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. याचिकाकर्ता डॉक्टरों की वकील तन्वी दुबे ने पैरवी की, जबकि NMC का प्रतिनिधित्व शशांक ने किया था. स्वास्थ्य मंत्रालय की पैरवी एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने की.

NMC को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने NMC को 2 हफ्ते के अंदर 11.07.2025 के अपने नोटिस के संबंध में अनुपालन दिखाते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

