'आयोग को चुनौती का अधिकार नहीं...', मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर NCPCR की अर्जी SC से खारिज

सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है? आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था, तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है? इस केस में शादी दोनों की मर्ज़ी से हुई थी.

मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर सवाल (Photo: PTI/File)
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े एक मसले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. लेकिन इस मामले से जुड़ी कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई होती रहेगी. इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2022 में 21 साल के एक मुस्लिम युवक और 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था.

हाई कोर्ट में मामला उस याचिका के चलते पहुंचा था, जिसमें विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. इस फैसले के खिलाफ NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

'आयोग को कोई अधिकार नहीं...'

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दो बच्चों को हाई कोर्ट संरक्षण देता है, तो NCPCR ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है? NCPCR यह नहीं कह सकता कि दो बच्चों को संरक्षण न दिया जाए. आयोग को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'सबूत पेश नहीं किए गए...', महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अर्जी को भी खारिज कर दिया.

---- समाप्त ----
