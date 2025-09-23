'राज्यों को दिलचस्पी नहीं', सेक्स एजुकेशन के सिलेबस को लेकर दायर PIL पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, जुर्माने की दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन और महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानून पढ़ाए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कि बच्चों को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन और कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सुरक्षित रहें और सही जानकारी पा सकें.

कोर्ट ने सरकारों से पूछा कि क्या उन्होंने स्कूलों में ऐसा पढ़ाना शुरू किया है या नहीं? सुनवाई के दौरान कई राज्यों ने अपने जवाब दिए, लेकिन कई राज्य कोर्ट में पेश नहीं हुए.

जज ने नाराज होकर कहा कि राज्यों की दिलचस्पी ही नहीं है, इसलिए ये चीजें धरातल पर नहीं आ रही हैं. साथ ही कहा कि जो राज्य नहीं आए, उन्हें बताएं कि अगली सुनवाई में नहीं आए तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है. अब गुरुवार को फिर से मामले में सुनवाई होगी.

बता दें कि भारत में स्कूलों के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन और महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानून पढ़ाने को लेकर कोई नियम अभी नहीं है. कुछ राज्य और बोर्ड जैसे NCERT अपने सिलेबस में सेक्स एजुकेशन से जुड़ी कुछ बातें शामिल करते हैं, हालांकि यह पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है.

2021 में संसद में 'यौन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण' बिल पास हुआ था. हालांकि, अब तक यह क़ानून नहीं बना है. इस बिल का मकसद है कि बच्चों को अनिवार्य रूप से सेक्स एजुकेशन और उनके अधिकार पढ़ाना.

