AI के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, निजता और अधिकारों की रक्षा की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढते दुरूपयोग को रोकने को लेकल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि AI के लगातार बढ़ते दुरुपयोग से देश के नागरिकों अधिकारों का हनन हो रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर SC में याचिका दायर. (File Photo: ITG)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता आरती साह ने अपनी अपील में कहा है कि AI के लगातार बढ़ते दुरुपयोग से देश के नागरिकों की निजता, गरिमा और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

याचिका में मांग की गई है कि AI से निर्मित बनावटी तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो और डीपफेक जैसी तकनीकों को तत्काल नियंत्रित किया जाए ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके.

याचिका के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनिलेंद्र पाण्डेय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को एक व्यापक AI रेगुलेटरी बॉडी तैयार करने का निर्देश दे जो टेक्निकल प्लेटफार्मों पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करे.

पाण्डेय ने कहा कि AI के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त जरूरत है, जो तकनीकी उल्लंघनों पर प्रभावी कार्रवाई कर सके.

याचिका में ये भी मांग की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को रेगुलेट किए जाने की मांग को लेकर देश के दूसरे हाईकोर्ट में लंबित मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करें. फिर सबकी एक साथ सुनवाई हो, ताकि देश में एक समान कानूनी प्रावधान हो सकें.

