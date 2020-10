अंखी दास ने फेसबुक छोड़ा, कांग्रेस बोली- सिर्फ एक को बदलने से मामला हल नहीं होगा

कांग्रेस ने फेसबुक इंडिया की लीडरशिप में बदलाव का स्वागत किया है. हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी एक शख्स को बदलने से मामला हल नहीं होगा.

कांग्रेस ने कहा कि फेसबुक को अपनी संस्थागत प्रक्रियाओं और स्थायी संचालन प्रक्रियाओं में गहन सुधार के माध्यम से अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति की सनक और राजनीतिक झुकाव से संतुलन प्रभावित न हो.

कांग्रेस पार्टी ने जारी बयान में कहा कि फेसबुक को भारत के सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट, ध्रुवीकरण और नफरत फैलाने वाली खबरों, सामग्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को भी रेखांकित करना चाहिए.

फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंखी दास के फेसबुक से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर यह बात कही है. कुछ दिन पहले अंखी दास का नाम तब सुर्खियों में आया जब अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी.

