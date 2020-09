शेफ विकास खन्ना को मिलेगा एशिया गेम चेंजर अवॉर्ड, लॉकडाउन में लाखों को खिलाया था खाना

कोरोना संकट काल में लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले सेलेब्रिटी शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया जाएगा. साल 2020 के लिए उन्हें एशिया गेम चेंजर अवॉर्ड दिया जाएगा. लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच अमेरिका में रहते हुए भी विकास खन्ना ने गरीबों और जरूरतमंदों में खाना पहुंचाने का काम किया था.



एशिया गेम चेंजर अवॉर्ड, अमेरिका की ही एशिया सोसाइटी द्वारा दिया जाता है. जो लोग अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करते हैं, ये उन्हें दिया जाता है.



विकास खन्ना से पहले ये अवॉर्ड 6 अन्य भारतीयों को दिया जा चुका है. विकास खन्ना ने अप्रैल महीने में अमेरिका में रहते हुए #FeedIndia कैंपेन की शुरुआत की थी. अबतक उनकी ओर से 35 मिलियन मील दिए जा चुके हैं, जिनमें पके हुए खाने से लेकर सूखा राशन किट भी शामिल हैं.

By September 23rd, we complete 175 Days of #FeedIndia and also cross 40 Million+ Meals(Cooked and Dry Ration)

Working 24/7,best to our abilities to ensure that kitchens are running in our homeland#JaiHo #NDRFHelpingHands #PowerOfSolidarity #StreetVendors @satyaprad1 @NDRFHQ pic.twitter.com/aZPQZQ7Fr7