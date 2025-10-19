scorecardresearch
 

सेंट रीटा स्कूल हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल, दो और मुस्लिम छात्राओं ने TC के लिए किया अप्लाई

केरल के पल्लुरुथी में सेंट रीटा स्कूल हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है. दो और मुस्लिम छात्राओं ने टीसी के लिए आवेदन किया, एक छात्रा पहले ही स्कूल छोड़ चुकी है. स्कूल प्रिंसिपल ने हिजाब को यूनिफॉर्म नियमों के खिलाफ बताकर मुस्लिम छात्राओं को इन्हें पहनने से रोका था.

केरल के सेंट रीटा स्कूल की दो और मुस्लिम छात्राओं ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया. (सांकेतिक तस्वीर)
केरल के कोच्चि स्थित पल्लुरुथी के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर छिड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. विवाद के केंद्र में रही 8वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा ने पिछले सप्ताह मानसिक तनाव का हवाला देकर स्कूल छोड़ दिया था, वहीं अब दो अन्य मुस्लिम छात्राओं ने भी अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के लिए आवेदन कर दिया है. 

दोनों छात्राओं की मां जस्ना ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. यह मामला 8 अक्टूबर को तब सुर्खियों में आया जब जून में एडमिशन लेने वाली एक छात्रा ने अचानक क्लास में हिजाब पहनना शुरू कर दिया. स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना ने इसे यूनिफॉर्म रूल का उल्लंघन बताते हुए रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रा के पिता पीएम अनस ने शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की. 

अनस के मुताबिक स्कूल ने कहा कि हिजाब देखकर अन्य छात्र डर जाएंगे, जो उनकी बेटी के लिए अपमानजनक था. इसके चलते छात्रा को मानसिक आघात पहुंचा और उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि हिजाब पहनना छात्रा का मौलिक अधिकार है और कोई नियम इसे रोक नहीं सकता, बशर्ते यह शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित न करे. विवाद बढ़ने पर स्कूल को 13 और 14 अक्टूबर को दो दिनों के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ संगठनों से धमकियां मिली थीं. 

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने इसे 'धार्मिक कट्टरपंथ' का मामला बताते हुए केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा. अब दो अन्य छात्राओं के स्कूल छोड़ने से मामला और गहरा गया है. जस्ना ने अपनी पोस्ट में कहा, 'हिजाब पहनने वाली छोटी बच्ची को देखकर डर लगना मेरी आस्था और संस्कृति का अपमान है. प्रिंसिपल का रवैया इतना भयावह था कि मेरी बेटियां डर गईं. हम उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं.'

शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि स्कूल की जवाबदेही तय होगी. उन्होंने स्कूल को मुस्लिम छात्राओं के अधिकारों का सम्मान करने की सलाह दी. लैटिन कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित यह सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल अब विवादों के केंद्र में है. स्कूल प्रबंधन ने कहा कि वे अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं. 

