Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज बंद ये रास्ते, मेट्रो स्टेशन के लिए भी एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले देखें ट्रैफिक अलर्ट

Delhi Traffic Police and Metro Advisory: देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव पर घर-घर तिरंगा अभियान के तहत शान से राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा लहराया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते शहर में वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली पुलिस (Delhi Police Advisory) की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, 13 और 15 अगस्त को राजधानी के कई रास्ते निश्चित समय के लिए बंद रहेंगे. हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रेस रिहर्सल के चलते आज (शनिवार), 13 अगस्त को ट्रैफिक अलर्ट जारी है. जानकारी के मुताबिक, फुल ड्रेस रिहर्सल का समय सुबह 11 बजे तक है.

#DelhiTrafficAlert In view of #IndependenceDay full dress rehearsal on August 13 and Independence Day Celebration on August 15, 2022, at Chhatrasal Stadium. #DelhiTrafficPolice advises commuters to avoid these roads and take alternate routes on the mentioned dates and timings. pic.twitter.com/JBdZ3KsfG9

इन मेट्रो स्टेशन पर भी एंट्री-एग्जिट गेट बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक, जामा मस्जिद और लाल किला समेत कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट गेट को कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा.

Security Update



Due to Independence Day dress rehearsal, the following gates are closed till 1100 hrs



- At ITO gate no 1, 2 & 3 are closed

- At Lalquila gate no 4 is closed

- At Jama Masjid gate no 3 & 4 are closed

- At Delhi Gate gate no 1, 4 & 5 are closed