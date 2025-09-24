scorecardresearch
 

तिरुवनंतपुरम में चलते- चलते दीवार में जा घुसी स्कूल बस, घायल हुए तीन छात्र

केरल के तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में बुधवार सुबह एक निजी स्कूल बस बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई. बस में 50 बच्चे सवार थे, जिनमें से तीन घायल हुए और सदमे के चलते 20 को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. चालक ने हादसे का कारण मैकेनिकल खराबी बताया.

तिरुवनंतपुरम में में जा घुसी स्कूल बस, 3 छात्र घायल (Photo: AI Image)
तिरुवनंतपुरम में में जा घुसी स्कूल बस, 3 छात्र घायल (Photo: AI Image)

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल बस बेकाबू होकर दीवार में जा घुसी. बुधवार सुबह हुई इस घटना में तीन स्कूली बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब साढ़े आठ बजे विझिंजम के पास ये हादसा हुआ.

तीन बच्चों को आईं मामूली चोटें

विझिंजम पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एक निजी स्कूल की बस में करीब 50 बच्चे सवार थे और उनमें से 20 को इलाज के लिए ले जाया गया, क्योंकि दुर्घटना से कई बच्चे डरे हुए और सदमे में थे. उन्होंने बताया कि केवल तीन बच्चों को मामूली चोटें आईं है और उनका इलाज चल रहा है, जबकि बाकी को छुट्टी दे दी गई.

अचानक बाईं ओर ही जाने लगी बस

अधिकारी ने बताया कि चालक के अनुसार, किसी मैकेनिकल इशू के कारण, वाहन बाईं ओर जा रहा था और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका, जिससे वह सड़क किनारे एक दीवार से टकरा गया. अधिकारी ने आगे कहा, 'हम वाहन की जांच करेंगे और अगर कोई समस्या पाई जाती है, तो मामला दर्ज किया जाएगा. 

