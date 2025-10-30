प्रदूषण पर रिटायर SC जज की सख्त टिप्पणी, धार्मिक और राजनीतिक दलों की भूमिका पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अभय एस ओका ने हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण पर दिए गए एक व्याख्यान में गहन चिंताएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा कि वायु और जल प्रदूषण को अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन माना जाना चाहिए. उनका मानना है कि स्वस्थ वातावरण के बिना गरिमा के साथ जीना असंभव है. जस्टिस ओका ने कहा कि भारत के नागरिकों और सरकारों द्वारा अनुच्छेद 51 A के तहत अपने मौलिक कर्तव्य को निभाने में विफलता ही पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है.

उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, 'हम ये मानकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं कि पृथ्वी हमारी है, लेकिन इसके विपरीत ये है कि हम पृथ्वी के ही हैं. धरती केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मनुष्यों को एक स्वस्थ, रचनात्मक और सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक है. चूंकि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने और उसे नुकसान से बचाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम पूरे समाज के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं. जब हम पर्यावरण के गिरावट या विनाश की अनुमति देते हैं तो हम संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक न्याय से खुद को वंचित कर रहे होते हैं. पर्यावरण के नुकसान के गंभीर प्रभाव दूरगामी होते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत के बड़े हिस्से में लोग पीने के पानी के लिए कुओं पर निर्भर हैं. उन्हें दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है. प्रदूषण भूजल में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे किसान प्रभावित हो रहे हैं. दूषित पानी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, अगर ये समुद्र में पहुंचता है तो मछुआरों पर भी इसका असर पड़ता है. पर्यावरण प्रदूषण सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है. इसलिए ये आर्थिक न्याय का भी एक पहलू है. पर्यावरण का नुकसान गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है.

प्रदूषण से गरीबों को ज्यादा नुकसान

जस्टिस ओका ने दिल्ली के प्रदूषण पर खास ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, 'इस हॉल में बैठे हम सभी के घरों और कार्यालयों में एयर प्यूरीफायर लगे हैं, लेकिन दिल्ली की अधिकांश आबादी इन मशीनों का खर्च नहीं उठा सकती. यहां झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं और बड़ी आबादी सड़कों पर काम करती है, ठेले और खोमचे वाले हैं. इसलिए दिल्ली में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित नागरिकों का यही वर्ग है. उनके लिए दिल्ली का प्रदूषण जानलेवा बन जाता है. पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत के नागरिकों और सरकारों द्वारा अनुच्छेद 51 A के तहत पर्यावरण, वृक्षों और जल निकायों की सुरक्षा और संरक्षण के अपने मौलिक कर्तव्य को निभाने में विफलता है.

धर्म के नाम पर प्रदूषण

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके धर्म के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अगर हम भारत के सभी धर्मों के सिद्धांतों का अध्ययन करें तो हमें पर्यावरण की रक्षा और जीवों के प्रति दया का संदेश हर धर्म के सिद्धांतों में मिलेगा. कोई भी धर्म हमें पर्यावरण को नष्ट करने की इजाजत नहीं देता. धर्म हमें पर्यावरण की रक्षा करना और जीव-जंतुओं के प्रति दया दिखाना सिखाता है. कोई भी धर्म हमें त्योहार मनाते वक्त जानवरों पर क्रूरता करने की भी इजाज़त नहीं देता.

'पटाखे फोड़ने से खुशी कैसे मिलती है'

दिवाली में पटाखे का मामला सिर्फ़ दिवाली या किसी हिंदू त्योहार तक सीमित नहीं है. भारत के कई हिस्सों में ईसाई नववर्ष के पहले दिन पटाखे फोड़ते देखे गए हैं. लगभग सभी धर्मों के लोग अपनी शादियों में पटाखे फोड़ते हैं. क्या कोई कह सकता है कि पटाखे फोड़ना किसी भी धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमारे संविधान द्वारा संरक्षित है? जब हम त्योहार मनाते हैं, तो हम इसे खुशी और आनंद के लिए मनाते हैं. जब परिवार एक साथ होते हैं, तो वे उपहार और मिठाइयां देते है, लेकिन सवाल यह है कि पटाखे फोड़ने से खुशी कैसे मिलती है, जो बूढ़ों, बीमारों और पशु-पक्षियों को परेशान करते हों.



दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे धर्म लाखों लोगों को नदी में स्नान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नदी प्रदूषित होती है. इस पर भी तार्किक रूप से विचार करें.

उन्होंने कहा, 'गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद समुद्र तटों और मुंबई के अन्य हिस्सों का दौरा करें. आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मूर्तियों के विसर्जन से हम कितना नुकसान पहुंचाते हैं. ये केवल गणपति विसर्जन तक ही सीमित नहीं है. अन्य धार्मिक उत्सव भी समुद्र तटों और झीलों पर आयोजित किए जाते हैं.'

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के बिल्कुल विपरीत बल्कि उच्च न्यायालय ने भी इन बड़ी मूर्तियों को समुद्र, नदियों और झीलों में विसर्जित करने की अनुमति दी थी. मैंने इन आदेशों का असर देखा है. सभी धर्मों के त्योहारों पर हम लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है. संगीत इतना तेज होता है कि कुछ इमारतें हिल जाती हैं, तो कुछ गाड़ियां भी हिलने लगती हैं.'

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि कोई भी धर्म इन धार्मिक त्योहारों को मनाने में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त या प्रोत्साहन नहीं देता. उदाहरण के लिए, मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फ़ैसला है, जिसमें कहा गया है कि ये अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है और ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाज़ों का हिस्सा नहीं है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी भी दी थी. त्योहार मनाने के लिए हमें तेज़ संगीत की ज़रूरत क्यों है? हम यह क्यों नहीं समझ पाते कि इसका असर इंसानों पर, खासकर बुज़ुर्गों और कमज़ोरों पर पड़ता है. त्योहार मनाते समय पटाखे फोड़कर या लाउडस्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने से हमें क्या खुशी मिलती है?

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा, 'सभी धर्म इस बात पर सहमत हैं कि प्रकृति ईश्वरीय कार्य है और इसे इसी रूप में माना जाना चाहिए. प्रत्येक धर्म इस तथ्य पर जोर देता है कि पर्यावरण को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए.'



दिलचस्प बात ये है कि 2015 के वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर एक इस्लामी घोषणापत्र है, इसमें मानव-जनित वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया गया है. जिसके मुताबिक ईश्वर ने हमें ये उपहार दिए हैं, जैसे जलवायु, सांस लेने के लिए स्वस्थ हवा, नियमित ऋतुएं और जीवंत महासागर, लेकिन इन उपहारों के प्रति हमारा रवैया अदूरदर्शी रहा है और हमने इनका दुरुपयोग किया है. आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी, जब हम उन्हें विरासत में ऐसा क्षत-विक्षत ग्रह छोड़ जाएंगे? हम अपने ईश्वर का सामना कैसे करेंगे?

राजनीतिक दलों की चुप्पी चिंताजनक

जस्टिस ओका ने राजनीतिक वर्ग की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हमें कोई भी राजनीतिक दल या नेता त्योहार मनाते समय प्रदूषण न फैलाने या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की अपील करते हुए नहीं मिलता.

उन्होंने कहा कि दरअसल, वे जनता को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. ये चिंता का एक गंभीर विषय है और यही बात सभी धार्मिक नेताओं पर भी लागू होती है. जस्टिस ओका ने अपना निजी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के हालात को देखते हुए, एकमात्र संस्था जो पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, वह है अदालतें.

उन्होंने कहा कि यदि जज सचमुच मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें लोकप्रिय या धार्मिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए. उन्होंने न्यायाधीशों को भी अनुच्छेद 51 A के तहत अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा क्योंकि उनके पास ये सुनिश्चित करने की न्यायिक शक्ति है.

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है. संविधान आपको ईश्वर या धर्म में आस्था न रखने के लिए नहीं कहता. वह ये कहता है कि आपको सुधारों की शुरुआत करनी होगी और सुधार केवल विज्ञान के आधार पर ही शुरू किए जा सकते हैं. 100 साल पहले कोई भी इलेक्ट्रिक या गैस शवदाह गृह की कल्पना नहीं कर सकता था. अब यह चलन में आ गया है और विज्ञान ने हमारी मदद की है. इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने का विचार पर्यावरण की रक्षा के लिए आया, क्योंकि हम लकड़ी नहीं जला सकते.

उन्होंने ये भी कहा, 'सदियों से हमारे धर्मों और दार्शनिकों ने हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाया है. ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है. शायद समय के साथ हम भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति में क्या श्रेष्ठ है.'

