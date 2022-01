Republic Day: राजपथ पर नारी शक्ति और सैन्य ताकत का दिखा दम, 75 विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज फॉर्मेशन

देश आज 73वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मना रहा है. पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आ रहा है. इस मौके पर दिल्ली में राजपथ पर शौर्य और संस्कृति से लबरेज परेड का आयोजन किया गया. इस दौरान भारत की तीनों सेना और सुरक्षबलों की टुकड़ियों ने आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया. वहीं विभिन्न राज्यों की झांकियों ने अपने सांस्कृतिक रंग बिखेरे.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के अलग-अलग युद्धों और ऑपरेशन्स में शहीद हुए 26000 जवानों को श्रद्धांजलि दी. यहां से पीएम मोदी राजपथ पहुंचे. जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया. इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड का आयोजन शुरू हुआ.

एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र



राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया. उनकी पत्नी रीता रानी को ये पदक दिया गया. एएसआई बाबू राम आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में 29 अगस्त 2020 को शहीद हो गए थे. एएसआई बाबू राम 14 एनकाउंटर का हिस्सा रहे, जिसमें 28 आतंकियों को मार गिराया गया था.

ये भी पढ़ें: ASI Babu Ram: 14 एनकाउंटर, 28 आतंकी ढेर... जानें ASI बाबू राम की वीरता की कहानी

राजपथ पर नारी शक्ति की दिखी झलक



राजपथ पर 'नारी शक्ति' की दिखी झलक, राफेल की एकमात्र महिला फाइटर शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी. इसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा भवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल टीम ने गणतंत्र दिवस परेड में हैरतअंगेज करतब दिखाए. सीमा भवानी बुलेट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते दिखीं. इसके अलावा उनकी टुकड़ी की अन्य सदस्यों ने भी हैरतअंगेज करतब दिखाए.

सेनाओं- सुरक्षाबलों की टुकड़ियों ने दिखाया शौर्य



परेड में सबसे पहली टुकड़ी 61 कैवलरी रही. इसका नेतृत्व मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान ने किया. 61 कैवेलरी दुनिया में एकमात्र सक्रिय सेवारत हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है. इसके अलावा पीटी-76 टैंक , एमबीटी अर्जुन एमके-I टैंक, एपीसी टोपास और बीएमपी-I, दो बीएमपी-II, दो धनुष गन सिस्टम, ब्रिज सिस्टम जैसे हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया. इसके अलावा भारतीय सेना, वायुसेना और थल सेना की झांकी भी खास अंदाज में दिखी.

75 विमानों ने किया मेगा फ्लाईपास्ट

परेड में फ्लाई पास्ट करते एयरफोर्स के 75 विमान. राफेल, सुखोई, जगुआर, एमआई-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमानों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान विमानों ने मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत जैसी संरचनाओं को प्रदर्शित किया.

ये भी पढ़ें: Republic Day Fly Past: जैगुआर से राफेल तक... 75 विमानों ने हवा में दिखाई 'भारत की शक्ति', कॉकपिट से ली गईं तस्वीरें

#WATCH Amrit formation comprising 17 Jaguar aircraft make a figure of 75 on #RepublicDay



(Source: Ministry of Defence) pic.twitter.com/caNQTnNHoK