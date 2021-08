कोरोना: नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगा सस्पेंशन बढ़ा, 30 सितम्बर तक रोक

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. इसमें नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक को फिलहाल बढ़ा दिया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर फिलहाल 30 सितम्बर तक रोक रहेगी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजी की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, यह रोक सिर्फ पैसेंजर्स फ्लाइट पर होगी, इससे अंतरराष्ट्रीय कारगो उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी. इसके अलावा जिन रूट्स पर फ्लाइट को DGCA की मंजूरी मिली हुई है, उनपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. साथ ही साथ जिन रूट्स पर मंजूरी के बाद कुछ चुनिंदा फ्लाइट चल रही हैं, उनको भी जारी रखा जाएगा.

The government extends suspension on international scheduled commercial passenger flights to and from India till 30th September pic.twitter.com/Z1fsZOMp65