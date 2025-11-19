प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा की हत्या, सिरफिरे ने बीच सड़क घोंपा चाकू

रामेश्वर में बुधवार को दिनदहाड़े 12वीं कक्षा की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में 21 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि लड़की ने आरोपी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

बीच सड़क पर किया चाकू से हमला

पीड़िता अपने परिवार के साथ द्वीपीय शहर के पास चेरनकोट्टई में रहती थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान उसी इलाके के निवासी मुनियाराज के रूप में हुई है. मुनियाराज कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था और बार-बार मना करने के बावजूद उस पर अपने प्यार को स्वीकार करने का दबाव बना रहा था.

पुलिस और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार लड़की के पिता मरियप्पन, जो एक मछुआरे हैं, ने हाल ही में युवक से उसके कथित उत्पीड़न के बारे में बात की थी और उसे परेशान न करने की चेतावनी दी थी. अधिकारियों ने बताया कि लड़की द्वारा बार-बार अस्वीकार किए जाने और उसके परिवार की चेतावनी से क्रोधित होकर, उस व्यक्ति ने बुधवार सुबह स्कूल जाते समय उस पर हमला कर दिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सड़क पर लड़की पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि किशोरी घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई और चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि हमले को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद किया. अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.

हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया, लेकिन एक विशेष पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया. पुलिस ने बताया कि उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

