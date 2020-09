पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने संभाला चुनाव आयुक्त का पदभार, अशोक लवासा की ली जगह

पूर्व वित्त सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया. वो पैनल में शामिल होने वाले तीसरे सदस्य हैं. उनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल में मौजूद हैं.

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 21 अगस्त को राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी थी.

