राजीव गांधी हत्याकांड केस: दोषी की सजा माफी पर कौन लेगा फैसला, केंद्र ने SC में दिया हलफनामा

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में गुरुवार को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. भारत सरकार ने अदालत को बताया है कि इस मामले में सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को जेल से रिहा करने का अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही ले सकते हैं.



सरकार द्वारा दिए गए जवाब के मुताबिक, तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस मामले में राष्ट्रपति को अपना जवाब सौंप दिया है. राज्यपाल ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है.

The Centre has apprised Supreme Court that Tamil Nadu Governor, after considering all the facts on record & relevant documents, said that the President is the "appropriate competent authority" to deal with pardon plea of AG Perarivalan, convict in Rajiv Gandhi assassination case