स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा पर नई कॉमिक्स सीरीज, कवर में PM मोदी कलश लिए नजर आए

विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारियों के सबसे बड़े संरक्षक माने जाने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा पर राज कॉमिक्स एक कॉमिक्स सीरीज लेकर आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इस कॉमिक्स के कवर को रिलीज किया गया. कवर पेज पर पीएम मोदी के हाथ में एक कलश दिखाया गया है, साथ ही श्याम जी कृष्ण वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं.

गुजरात में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी. यह आजादी से पहले देश के बाहर भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रमुख केंद्र था.

श्यामजी कृष्ण वर्मा का 1930 में निधन हो गया और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर वापस लाई जाएं. यह सपना 2003 में साकार हुआ, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा से उनकी अस्थियां वापस भारत लाईं.

कॉमिक्स कवर में कलश का महत्व

कवर इमेज में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में दिखाया गया कलश अस्थि कलश लाने की उसी ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है.

राज कॉमिक्स की टीम और उद्देश्य

राज कॉमिक्स के कर्ताधर्ता संजय गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर कवर रिलीज करने का उद्देश्य WAVES में केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया सम्मान और नई दिशा को प्रदर्शित करना था.

भारत आत्मन स्टूडियोज का सांस्कृतिक मिशन

भारत आत्मन स्टूडियोज के प्रकाशक वासु गुप्ता के अनुसार, उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करना है. श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसी गुमनाम नायकों की कहानियां बच्चों तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है.

कॉमिक्स निर्माण और टीम

यह कॉमिक्स विष्णु शर्मा ने लिखी है और कवर पेज सुशांत पांडा ने डिजाइन किया है.

