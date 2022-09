IMD Rains Alert: दिल्ली-NCR-UP में बारिश का कहर, आज भी राहत नहीं, जानें कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट

IMD Rainfall Update: उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले तीन दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है. यूपी के कई जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम के कई इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें ताल-तलैया बनी हुई हैं. स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, नोएडा, इटावा में आज (शनिवार), 24 सितंबर को भी स्कूल बंद रखने का निर्देश है.

मौसम विभाग ने दी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ घंटे में दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद और उसके आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी. वहीं, हरियाणा के राजौंद, असंध, आदमपुर, हिसार, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल, नूंह, औरंगाबाद में भी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कई जिलों में शनिवार को भी बारिश जारी रहेगी. IMD के मुताबिक, ये सिलसिला सितंबर के अंत तक जारी रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में क्यों हो रही है इतनी बारिश?

राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह दो अलग-अलग वेदर सिस्टम है. पहला एक लो प्रेशर एरिया का बनना है, जिसमें चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम एमपी/दक्षिण-पश्चिम यूपी के निचले स्तर पर मौजूद है और पूर्व से पश्चिमी यूपी, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रहा है. वहीं, दूसरी वजह एक पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का बनना है. यह सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोक रहा है.

भारी बारिश से बढ़ी लोगों की दिक्कतें

बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मकान ढहने की घटनाओं में इजाफा हो गया है तो बड़े शहरों में बारिश की वजह से भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है. मुंबई में भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai. Visuals from the Eastern expressway pic.twitter.com/9V2NdJwzju