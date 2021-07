Indian Railways: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के इंजन में किया सफर, देखें Video

Union Minister of Railways Ashwini Vaishnaw: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ट्रेन के इंजन में सफर करते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को वडनगर रेलवे खंड का निरीक्षण किया और लोकोमोटिव पायलट (Locomotive pilot) के साथ रेल इंजन में यात्रा की.

वीडियो में रेलमंत्री वैष्णव लोको पायलट यानी ड्राइवर से ट्रेन संचालन और ट्रैक से संबंधित जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ट्रेन संचालन में होने वाली असुविधाओं और शिकायतों के बारे में भी पूछताछ की.

#WATCH Gujarat | Union Minister of Railways Ashwini Vaishnaw inspected the Vadnagar railway section and travelled in a rail engine along with the locomotive pilot yesterday pic.twitter.com/6g5TjeH4XH